Неймар собирается вернуться на поле впервые после Чемпионата Мира

Футбольный сезон еще не успел завершиться, а турнир Neymar Jr's Five уже занимает центральное место в Бразилии.

Неймар готовится вернуться на футбольное поле, поскольку быстро приближается второй большой турнир его лета.

После разочарования от поражения в игре с Бельгией в четвертьфинале Чемпионата мира, которое он назвал "самым печальным моментом в моей карьере", бразилец вновь зашнурует свои бутсы для своего уже третьего авторского футбольного турнира 5х5 в Instituto Projeto Neymar Jr в своем родном городе Прая-Гранди.

Форвард "Пари Сен-Жермен" вернулся после операции на ноге и трехмесячного отпуска в связи с травмой, чтобы забить два гола и помочь Бразилии пройти 1/8 финала, ведь в России они претендовали на шестой титул чемпионов мира.

Теперь, по возвращении домой, цели и навыки снова становятся его главной задачей, ведь 26-летний игрок приглашает лучшие команды со всего мира, в том числе и Украины, в Бразилию, чтобы посоревноваться в Мировом финале турнира Red Bull Neymar Jr's Five с 20 по 21 июля.

Вот все, что вам нужно знать:

• Более 125.000 игроков зарегистрировались в соревновании, ведь лучшие команды уличного мини-футбола боролись за свою победу в 62 странах по всему миру;

• 289 команд – 2023 участника – приняли участие в украинских отборах в этом году, которые состоялись в Киеве, Львове, Харькове, Виннице, Днепре и Одессе;

• Команда KVADR с Харьковщины будет представлять Украину на Мировом Финале Neymar Jr's Five в Бразилии! Смотрите прямую трансляцию на Red Bull TV и болейте за украинцев!

"Мы обязательно проведем подготовку и, думаю, у нас все получится, и мы достойно представим Украину на этом празднике футбола, на этом чемпионате", – сказал Игорь Шишка, капитан команды KVADR;

• Национальные чемпионы получат шанс побороться друг с другом на Мировом финале, который будет проводиться в третий раз в Instituto Projeto Neymar Jr в Прая-Гранди, Бразилия;

• Каждая команда состоит из пяти игроков без вратарей, и каждый раз, когда кто-то забивает, их соперник теряет игрока. Матч продолжается, пока не закончатся безумные 10 минут или команда не потеряет всех пятерых игроков;

• Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов, парни и девушки в возрасте от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет). Также в дополнение к смешанному турниру в 2018 году начали проводиться и чисто женские соревнования;

• Неймар сказал: "Больше всего меня восхищает то, что этот год привлек еще больше игроков из еще большего количества стран, поэтому я рад узнать, что все хотят участвовать в турнире, и я счастлив быть частью этого. Более того, я рад принести радость футбола и всю культурное разнообразие детям здесь, в Instituto Neymar Jr, которые посетят нынешний финал Neymar Jr's Five! Тот факт, что финал будет проходить в районе, где я вырос, наполняет меня энергией в данный момент";

• 2016 команда из Бразилии была коронована чемпионом мира, в то время как Румыния получила приз в 2017 и посетила Неймара в Париже в октябре;

• В предыдущие годы Неймар приводил с собой нескольких известных футбольных друзей, таких как Габриэль Жесус, чтобы сыграть вместе с ним против новых чемпионов мира;

• Смотри Мировой финал в прямом эфире, 20-21 июля, на канале Red Bull TV;

• Следите за Чемпионатом на www.nemarjrsfive.com.

Страны-участницы

Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Кипр, Канада, Чили, Колумбия, Дания, Египет, Франция, Германия, Греция, Грузия, Гонконг, Венгрия, Индия, Ирландия, Италия, Канада, Иордания, Казахстан, Кения, Кувейт, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальдивские острова, Марокко, Маврикий, Республика Молдова, Мексика, Намибия, Северная Ирландия, Пакистан, Панама, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Румыния Россия, Словения, Южная Африка, Сингапур, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Тунис, Турция, ОАЭ, Украина, Великобритания, США.