Неймар збирається повернутися на поле вперше після Чемпіонату Світу

Футбольний сезон ще не встиг завершитися, а турнір Neymar Jr’s Five вже займає центральне місце у Бразилії.

Неймар готується повернутися на футбольне поле, оскільки швидко наближається другий великий турнір його літа.

Після розчарування від поразки у грі з Бельгією у чвертьфіналі Чемпіонату світу, яку він назвав "найсумнішим моментом у моїй кар’єрі", бразилець знову зашнурує свої бутси для свого вже третього авторського футбольного турніру 5х5 в Instituto Projeto Neymar Jr у своєму рідному місті Прая-Гранді.

Форвард "Парі Сен-Жермен" повернувся після операції на нозі та трьохмісячної відпустки у зв’язку із травмою, щоб забити два голи і допомогти Бразилії пройти 1/8 фіналу, адже в Росії вони претендували на шостий титул чемпіонів світу.

Тепер, після повернення додому, цілі і навички знову стають його головним завданням, адже 26-річний гравець запрошує найкращі команди з усього світу, в тому числі і України, до Бразилії, щоб позмагатися у Світовому фіналі турніру Red Bull Neymar Jr's Five з 20 по 21 липня.

Ось все, що вам треба знати:

Більше 125.000 гравців зареєструвалися у цьогорічному змаганні, адже кращі команди з вуличного міні-футболу виборювали свою перемогу у 62 країнах по всьому світу;

гравців зареєструвалися у цьогорічному змаганні, адже кращі команди з вуличного міні-футболу виборювали свою перемогу у 62 країнах по всьому світу; 289 команд - 2023 учасника – взяли участь у цьогорічних українських відборах, що відбулися у Києві, Львові, Харкові, Вінниці, Дніпрі та Одесі;

відборах, що відбулися у Києві, Львові, Харкові, Вінниці, Дніпрі та Одесі; Команда KVADR з Харківщини представлятиме Україну на Світовому Фіналі Neymar Jr's Five у Бразилії! Дивіться пряму трансляцію на Red Bull TV та вболівайте за українців!

"Ми обов’язково проведемо підготовку і, думаю, в нас все получиться, і ми достойно представимо Україну на цьому святі футболу, на цьому чемпіонаті!", - сказав Ігор Шишка , капітан команди KVADR;

Neymar Jr's Five у Бразилії! Дивіться пряму трансляцію на Red Bull TV та вболівайте за українців! "Ми обов’язково проведемо підготовку і, думаю, в нас все получиться, і ми достойно представимо Україну на цьому святі футболу, на цьому чемпіонаті!", - сказав , капітан команди KVADR; Національні чемпіони отримають шанс позмагатися один з одним на Світовому фіналі, який проводитиметься втретє в Instituto Projeto Neymar Jr у Прая-Гранді, Бразилія;

Кожна команда складається з п’яти гравців без воротарів, і кожного разу, коли хтось забиває, їхній суперник втрачає гравця. Матч триває, доки не закінчаться шалені 10 хвилин або команда не втратить усіх п’ятьох гравців;

Змагатись у чемпіонаті можуть усі бажаючі від аматорів до професіоналів, хлопці та дівчата, віком від 18 до 25 років (у команді також допускаються два гравці, старші 25 років). Також на додаток до змішаного турніру у 2018 році почали проводитися і суто жіночі змагання;

Неймар сказав: "Найбільше мене захоплює те, що цей рік залучив ще більше гравців зі ще більшої кількості країн, тому я радий дізнатися, що всі хочуть брати участь у турнірі, і я щасливий бути частиною цього. Більше того, я радий принести радість футболу і всю культурну різноманітність дітям тут, в Instituto Neymar Jr, які відвідають цьогорічний фінал Neymar Jr's Five! Той факт, що фінал відбуватиметься у районі, де я виріс, наповнює мене енергією у цей момент";

"Найбільше мене захоплює те, що цей рік залучив ще більше гравців зі ще більшої кількості країн, тому я радий дізнатися, що всі хочуть брати участь у турнірі, і я щасливий бути частиною цього. Більше того, я радий принести радість футболу і всю культурну різноманітність дітям тут, в Instituto Neymar Jr, які відвідають цьогорічний фінал Neymar Jr's Five! Той факт, що фінал відбуватиметься у районі, де я виріс, наповнює мене енергією у цей момент"; 2016 року команда з Бразилії була коронована чемпіоном світу, у той час як Румунія здобула приз у 2017 і відвідала Неймара у Парижі у жовтні;

У попередні роки Неймар приводив із собою кількох відомих футбольних друзів, таких як Габріел Жесус, щоб зіграти разом з ним проти нових чемпіонів світу;

Дивись Світовий фінал у прямому ефірі, 20-21 липня, на каналі Red Bull TV;

Стежте за Чемпіонатом на www.nemarjrsfive.com.

Країни-учасниці:

Албанія, Алжир, Ангола, Аргентина, Австралія, Австрія, Азербайджан, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Кіпр, Канада, Чилі, Колумбія, Данія, Єгипет, Франція, Німеччина, Греція, Грузія, Гонконг, Угорщина, Індія, Ірландія, Італія, Канада, Йорданія, Казахстан, Кенія, Кувейт, Литва, Люксембург, Малайзія, Мальдівські острови, Марокко, Маврикій, Республіка Молдова, Мексика, Намібія, Північна Ірландія, Пакистан, Панама, Перу, Філіппіни, Польща, Португалія, Катар, Румунія, Росія, Словенія, Південна Африка, Сінгапур, Південна Корея, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туніс, Туреччина, ОАЕ, Україна, Великобританія, США.