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Неймар присоединился к ПСЖ в Китае и тепло поздоровался с Буффоном

15:30 132 Читати українською
Неймар присоединился к ПСЖ в Китае и тепло поздоровался с Буффоном
Томас Тухель и Неймар / Фото ФК ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар завершил свой отпуск и присоединился к команде.

Бразильский нападающий присоединился к ПСЖ после отпуска. Команда сейчас находится в Китае, куда и прибыл Неймар.

Тухель рассказал о своей особой связи с Неймаром

Парижский клуб в твиттере опубликовал видео, где 26-летний форвард тепло поздоровался с тренерским штабом во главе с Томасом Тухелем и партнерами по команде.

Новичок ПСЖ Джанлуиджи Буффон с улыбкой поздравил Неймара и перекинулся с бразильцем несколькими словами.

Перед тем как попасть в тень Месси – в этот день Неймар забил лучший гол 2011 года в стиле Лионеля

Теги
Межсезонные сборы Томас Тухель Томас Тухель Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Неймар Неймар Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция
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