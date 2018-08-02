Неймар присоединился к ПСЖ в Китае и тепло поздоровался с Буффоном

Нападающий ПСЖ Неймар завершил свой отпуск и присоединился к команде.

Бразильский нападающий присоединился к ПСЖ после отпуска. Команда сейчас находится в Китае, куда и прибыл Неймар.

Тухель рассказал о своей особой связи с Неймаром

Парижский клуб в твиттере опубликовал видео, где 26-летний форвард тепло поздоровался с тренерским штабом во главе с Томасом Тухелем и партнерами по команде.

Новичок ПСЖ Джанлуиджи Буффон с улыбкой поздравил Неймара и перекинулся с бразильцем несколькими словами.