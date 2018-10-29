Мбаппе пристыдил Неймара по результатам голосования болельщиков ПСЖ

Болельщики ПСЖ удивили результатами голосования за самого популярного игрока клуба.

Компания Odoxa провела опрос среди французов на тему, кто является самым популярным футболистом в ПСЖ.

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С невероятным отрывом победил Килиан Мбаппе, за чемпиона мира проголосовали 61% респондентов. На второй строчке Неймар со скромным результатом – 9%, тройку замыкает Эдинсон Кавани (7%), сообщает издание L`Equipe.

Стоит отметить, по этому же опросу в феврале 2018 победил Неймар, получив 28% голосов.

Напомним, в чемпионате Франции ПСЖ демонстрирует невероятный результат, не потеряв ни одного очка после 10-ти туров.

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