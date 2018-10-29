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Мбаппе пристыдил Неймара по результатам голосования болельщиков ПСЖ

21 октября 19:04 276 Читати українською
Мбаппе пристыдил Неймара по результатам голосования болельщиков ПСЖ
Килиан Мбаппе и Неймар / Фото onefootball

Болельщики ПСЖ удивили результатами голосования за самого популярного игрока клуба.

Компания Odoxa провела опрос среди французов на тему, кто является самым популярным футболистом в ПСЖ.

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С невероятным отрывом победил Килиан Мбаппе, за чемпиона мира проголосовали 61% респондентов. На второй строчке Неймар со скромным результатом – 9%, тройку замыкает Эдинсон Кавани (7%), сообщает издание L`Equipe.

Стоит отметить, по этому же опросу в феврале 2018 победил Неймар, получив 28% голосов.

Напомним, в чемпионате Франции ПСЖ демонстрирует невероятный результат, не потеряв ни одного очка после 10-ти туров.

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Теги
Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Неймар Неймар Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани
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