Неймар хочет, чтобы ПСЖ продлил контракт с Алвесом

Сборная Украины — 22:00 217
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Не Роналду: Зинченко сделал неожиданный выбор лучшего игрока сборной Португалии
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Португалия – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея ШевченкоЕвро-2020 — 21:32 310
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Соперники Украины, обидчики Динамо и Шахтера: 10 новоявленных звезд раскрутят трансферный рынок на миллионыЕвро-2020 — 21:20 195
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Украина и еще 4 сборные, которые могут стать потенциальным открытием квалификации Евро-2020Евро-2020 — 20:04 472
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Зинченко и Сане получат новые контракты от Манчестер Сити, – СМИАнглия — 19:53 342