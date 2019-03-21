Неймар хочет, чтобы ПСЖ продлил контракт с Алвесом

Самый дорогой футболист планеты Неймар хочет, чтобы руководство французского Пари Сен-Жермен продлило контракт с его соотечественником Дани Алвесом.

Опытный бразилец, которому в мае исполнится 36, может продлить контракт с парижанами. Об этом сообщает L'Equipe.

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Неймар обратился к боссам ПСЖ, заявив, что ему будет комфортнее, если Алвес продолжит выступления на Парк де Пренс. Очевидно, звездный форвард подражает экс-партнеру по Барселоне Лионелю Месси, который в раздевалках "блаугранас" и сборной Аргентины имеет решающее влияние на кадровые решения.

Отметим, что Дани Алвес играет за Пари Сен-Жермен с 2017 года. Ранее он выступал за Байю, Севилью, Барселону и Ювентус.