Неймар хоче, щоб ПСЖ продовжив контракт із Алвесом

Євро-2020 — 21 бер 240
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Євро-2020, кваліфікація: Хорватія вирвала перемогу над Азербайджаном, Нідерланди розгромили Білорусь
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Не Роналду: Зінченко зробив несподіваний вибір найкращого гравця збірної ПортугаліїЗбірна України — 21 бер 1888
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Португалія – Україна: передматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 21 бер 2181
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Суперники України, кривдники Динамо і Шахтаря: 10 новоявлених зірок розкрутять трансферний ринок на мільйониЄвро-2020 — 21 бер 2214
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Льов зробив ставку на нове покоління у важкий період – німецький футбол отримає глобальну оцінкуЄвро-2020 — 21 бер 951