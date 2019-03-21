Неймар хоче, щоб ПСЖ продовжив контракт із Алвесом

Найдорожчий футболіст планети Неймар хоче, щоб керівництво французького Парі Сен-Жермен продовжило контракт із його співвітчизником Дані Алвесом.

Досвідчений бразилець, якому в травні виповниться 36, може продовжити контракт із парижанами. Про це повідомляє L'Equipe.

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Неймар звернувся до босів ПСЖ, заявивши, що йому буде комфортніше, якщо Алвес продовжить виступи на Парк де Пренс. Вочевидь, зірковий форвард наслідує екс-партнера по Барселоні Ліонеля Мессі, який у роздягальні "блаугранас" і збірної Аргентини має вирішальний вплив на кадрові рішення.

Відзначимо, що Дані Алвес грає за Парі Сен-Жермен із 2017 року. Раніше він виступав за Байю, Севілью, Барселону та Ювентус.