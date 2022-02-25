Союз европейских футбольных ассоциаций намерен досрочно прекратить сотрудничество с одним из главных спонсоров. Газпром платит УЕФА около 40 млн евро в год. Российская компания в 2021-м продлила контракт, согласно которому стала спонсором двух чемпионатов Европы, а партнерство в рамках ЛЧ рассчитано до лета 2024-го.

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Впрочем, наглое вторжение российских войск в Украину заставило УЕФА действовать радикально. В настоящее время Союз изучает правовые основания и получает консультации по расторжению контракта с Газпромом. Об этом сообщает журналист BBC Саймон Стоун в Twitter.

Напомним, финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге, но после циничного вооруженного вторжения России на ряд украинских областей УЕФА отобрал у режима Путина право на организацию главного клубного матча года. Теперь финал примет Стад де Франс.

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