"Я живу тут багато років, мої діти ходять тут до школи. Не бачу різниці між народами України та Росії. У нас однакові мислення та менталітет. Зеніт – мій дім, не планую нікуди їхати. Люди завжди будуть говорити і погане, і добре.

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А ті, хто говорить, який я поганий, нехай згадають, скільки матчів я зіграв за збірну України і скільки користі їй приніс. Те, що я мовчу про "СВО" (на Росії війну називають "спеціальна воєнна операція" – прим.), не говорить про те, що я підтримую її або ні.

У кожного є своя позиція, моя в тому, що не все так однозначно, тому я стараюсь про це не говорити", – заявив Тимощук.

Нагадаємо, Анатолій все ще працює тренером у пітерському Зеніті й до цього часу зберігав мовчанку щодо звірств Росії. УАФ позбавила його всіх титулів та довічно заборонила займатися футбольною діяльністю на території України.

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