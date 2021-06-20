"Штрафа не было. Никакого. Но если бы оштрафовали хоть на 100 000, я бы заплатил. Если дурак, то дурак. Сделал плохо – плати. Сейчас у нас с Тарасом прекрасные отношения. Тарас – мужик, смог принять эту ситуацию, смог нормально со мной общаться. Я не уверен, что смог бы так, если бы кто-то так поступил со мной. Он – вообще красавец, я ему за это благодарен.

Ярмоленко оценил возможность перехода в Шахтер

Еще раз скажу: мне очень стыдно. Когда спрашивают, что именно в жизни я бы хотел изменить, то я бы, наверное, выбрал этот момент. Этот поступок – вообще фу. Бывает, когда падают шторы, и ты не контролируешь, что делаешь. Ты это сделал, понимаешь, что не прав, но отходить от своей позиции уже нельзя. Только спустя некоторое время, когда ты успокоился. Это не день, не неделя", – сказал Ярмоленко в эфире программы Вацко Light.

Напомним, этот инцидент произошел в мае 2016 года. Тарас Степаненко во время празднования гола в ворота Динамо, показал болельщикам киевлян эмблему Шахтера. За это его ударили Домагой Вида и Андрей Ярмоленко. Конфликт двух игроков сборной Украины стал самой обсуждаемой темой в прессе и сказался на выступлении команды на Евро-2016, где украинцы проиграли 3 матча, не забив ни одного гола.

Конфлікт Ярмоленко - Степаненко. Про цинізм і тонни лайна