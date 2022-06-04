"Я бы не сказал, что Довбик близок к переходу. Есть интерес со стороны клубов, в том числе и от Торино. Но ситуация пока далека до подписания контракта. Опять же все футболисты, и Артем также, ждут ясности по поводу следующего чемпионата. Тогда будем общаться с игроками, с легионерами, кто останется с нами, а кто покинет команду.

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Близка ли цена Довбика к 15 млн? Процесс пока не дошел до обсуждения конкретных цифр. Пока не ставятся задачи, что мы должны обезопасить себя, продавая футболистов. Но да, его потенциальный трансфер может принести в казну достаточно приличную сумму", – резюмировал Русол в комментарии Футбол NEWS.

Отметим, что Довбик провел 17 матчей за днепрян в текущем сезоне УПЛ, в которых отличился 14-ю голами и отдал 5 результативных передач.

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