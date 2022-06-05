Фантастический гол Куол забил в матче с Ираком U-23 в рамках молодежного Кубка Азии. В компенсированное к первому тайму время 20-летний форвард эффектным ударом скорпиона открыл счет.

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Впрочем, этот гол не позволил Австралии выиграть – во втором тайме Ирак отыгрался, а счёт 1:1 стал окончательным. Впрочем, чтобы выйти в четвертьфинал, австралийцам достаточно в последнем туре не проиграть Иордании, у которой тоже 4 очка. У Ирака перед последним туром 2 балла, Кувейт проиграл оба матча.

"Не спрашивайте, как я это сделал. Я просто бежал и увидел, что мяч летит позади меня. Сумел сложиться и пробить. Из 10-ти баллов я бы поставил за этот гол 5. Дайте такую ​​же подачу, я сделаю это еще раз. Шучу. Конечно, это приятно", – цитирует Куола The Guardian.

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