По мнению Цыганыка, успех африканской команды обусловлен несколькими факторами.

"Если судить по кадровому составу, то я не считаю, что Марокко сильнее сборной Украины. Есть процесс подготовки, есть другие составляющие. Чемпионат мира проходит при таких климатических условиях, которые для Марокко удобны. Если бы чемпионат мира проводился где-то в Канаде – все было бы бы совсем по-другому.

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Есть много составляющих, но Марокко, однозначно, молодцы. Это фантастическая команда, ставшая первой африканской командой, которая вышла в полуфинал чемпионата мира. Это реальный подвиг, и я буду ими гордиться. Они – молодцы.

Но как бы вы меня ни ругали, но я не могу сказать, что эта команда должна играть в финале чемпионата мира. Как и сборная Хорватии. Конечно, это собранная и сбалансированная команда, там есть Зиеш, Ашраф, Амрабат. Как для африканской сборной, она фантастически организована. Но какого-то лоска, который позволял бы команде претендовать на финал чемпионата мира, ей где-то не хватает.

Франция имеет такую скамейку запасных, что в полуфинале может сменить несколько футболистов, и никто не заметит. У Марокко такой возможности нет. Я восхищаюсь, что они смогли сыграть уже 5 поединков в таком ритме за такое время. Но смогут ли они выдержать еще один? Будет очень сложно. Думаю, Франция сделает выводы из неудач Испании и Португалии", – рассказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, Марокко стало первым в истории представителем Африки, вышедшим в полуфинал чемпионата мира. В битве за финал Мундиаля "Атласные львы" 14 декабря сыграют против Франции.

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