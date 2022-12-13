"Особое внимание перед матчем приковано к форварду французов Килиану Мбаппе. Ашраф Хакими знает Мбаппе лучше, чем я. Мы не намерены разрабатывать план игры против Мбаппе. К сожалению, у Франции много хороших игроков. Мы знаем уровень того же Гризманна. Но Хакими – чемпион, поэтому я не волнуюсь об этом.

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Мы продвигаемся вперед по сетке, и чем дальше, тем сложнее матчи. Мы будем играть против хорошей команды – чемпиона мира с лучшим в мире тренером. Мы будем продолжать делать то, что умеем. У нас есть большие амбиции, тогда почему бы не удивить и не дойти до финала? Мы готовы на все, чтобы добиться этой цели. Не можем сказать, что довольны тем, что вышли в полуфинал, это нас не устраивает", – цитирует Реграги RMC Sport.

Напомним, полуфинал ЧМ-2022 Марокко – Франция состоится 14 декабря. Подопечные Валида Реграги выиграли группу с Бельгией и Хорватией, а в плей-офф прошли Испанию и Португалию.

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