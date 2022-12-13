"Не вважаю, що Марокко сильніше за збірну України": Циганик не бачить головної сенсації у фіналі ЧС-2022
Журналіст Ігор Циганик проаналізував виступи збірної Марокко на чемпіонаті світу-2022 в Катарі.
На думку Циганика, успіх африканської команди зумовлений кількома факторами.
"Якщо судити з кадрового складу, то я не вважаю, що Марокко сильніше за збірну України. Є процес підготовки, є інші складові. Чемпіонат світу проходить за таких кліматичних умов, які для Марокко зручні. Якби чемпіонат світу проводився десь у Канаді – все було б зовсім по-іншому.
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Є багато складових, але Марокко, однозначно, молодці. Це фантастична команда, яка стала першою африканською командою, що вийшла до півфіналу чемпіонату світу. Це реальний подвиг, і я ними пишатимуся. Вони – молодці.
Але як би ви мене не сварили, але я не можу сказати, що ця команда повинна грати у фіналі чемпіонату світу. Як і збірна Хорватії. Звісно, це зібрана і збалансована команда, там є Зієш, Ашраф, Амрабат. Як для африканської збірної, вона фантастично організована. Але якогось лоску, який дозволяв би команді претендувати на фінал чемпіонату світу, їй десь не вистачає.
Франція має таку лаву запасних, що у півфіналі може змінити кількох футболістів, і ніхто не помітить. У Марокко такої можливості нема. Я захоплююся, що вони змогли зіграти вже 5 поєдинків у такому ритмі за такий час. Але чи зможуть вони витримати ще один? Буде дуже складно. Думаю, Франція зробить висновки з невдач Іспанії та Португалії", – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.
Нагадаємо, Марокко стало першим в історії представником Африки, який вийшов у півфінал чемпіонату світу. У битві за фінал Мундіалю "Атласні леви" 14 грудня зіграють проти Франції.
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