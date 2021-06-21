Бывший нападающий сборной Украины Александр Паляница призвал "сине-желтых" бороться с австрийцами до последней секунды и играть только на победу.

"Когда я ехал играть по контракту в Австрию, то думал, что там уровень футбола слабее. Но оказалось, что первые 3-4 команды демонстрируют достаточно высокий класс. Стиль австрийских команд с тех пор мало изменился – они предпочитают действовать в силовой манере и сконцентрированы для подготовки игроков в немецкую Бундеслигу.

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Что касается матча Украина – Австрия, то я выше оцениваю шансы подопечных Андрея Шевченко. Уверен, что они помастеровитее, да и действуют более разнообразно, креативнее. Только одно пожелание: даже побеждая – не сбавляйте темп! Забудьте, что вас устраивает ничейный итог. Иначе в сражении с настырными, физически крепкими австрийцами могут возникнуть проблемы", – сказал Каравай в комментарии Meta Ratings.

Напомним, поединок против Австрии, который станет для сборной Украины решающим в борьбе за выход в плей-офф Евро-2020, состоится уже сегодня, 21 июня. Начало встречи в 19:00.

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