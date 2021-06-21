Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко знает, кого надо нейтрализовать, чтобы сбить атакующий пыл австрийцев в поединке за выход в плей-офф чемпионата Европы.

"У сборной Австрии хороший командный прессинг после потери мяча.

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Конечно, их капитан Алаба – топ-игрок, через него все идет", – сказал Шапаренко в программе "Великий футбол".

Напомним, поединок против Австрии, который станет для сборной Украины решающим в борьбе за выход в плей-офф Евро-2020, состоится уже сегодня, 21 июня. Начало встречи в 19:00.

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