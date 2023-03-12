"Считаю, что результат закономерен. Возможно, у тренера Черноморца другое мнение. Мы могли рассчитывать на большее, однако и у них были свои моменты.

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Насколько команде удалось восстановиться от поражения в прошлом туре (0:7 от Шахтера, – прим.)? На игру с "моряками" для нас было самым главным подготовить игроков в психологическом плане. Потому что, не пожелаю, наверное, никому оказаться на нашем месте после игры с Шахтером. Было очень болезненное для нас поражение.

Но я считаю, что наши ребята очередной раз доказали, что они сильны характером и духом, что у них действительно очень крепкий коллектив. Как результат этого, они продемонстрировали характер и хорошую игру", – цитирует Голодюка официальный сайт харьковчан.

Напомним, Металлист 1925 после 17-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на седьмой строчке, набрав 20 очков.

Черноморец и Металлист 1925 поделили очки с одним ярким таймом – одесситы пострадали от бывшего игрока