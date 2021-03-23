Защитник Динамо Артем Шабанов, который на правах аренды выступает за варшавский клуб, поделился впечатлениями от пребывания в лагере действующего чемпиона Польши.

"Адаптировался нормально, условия похожи, как и в Динамо – база есть, тренировочные поля есть. На первых порах клуб дал переводчика, она объясняла, как и куда передвигаться, везде возила меня и забирала с тренировок.

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Чувствуется доверие тренера, поэтому хочу поблагодарить его за то, что взял на 3 месяца поиграть за их команду.

Очень помогает тот факт, что пришли вместе с Русиным – есть с кем поговорить, потому что так было бы скучно очень. Вдвоем намного легче. В команде есть несколько ребят русскоязычных, так еще легче. Не мувю по польску – не понимаю пока ничего", – сказал Шабанов в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, арендное соглашение защитника Динамо с польским клубом истекает 30 июня 2021 года. Артем успел сыграть за варшавскую команду в 6 матчах (5 в Екстраклясе и 1 в Кубке Польши). Результативными действиями не отличался.

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