Захисник Динамо Артем Шабанов, який на правах оренди виступає за варшавський клуб, поділився враженнями від перебування у таборі чинного чемпіона Польщі.

"Адаптувався нормально, умови схожі, як і в Динамо – база є, тренувальні поля є. На перших порах клуб дав перекладача, вона пояснювала, як і куди пересуватися, всюди возила мене і забирала з тренувань.

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Відчувається довіра тренера, тому хочу подякувати йому за те, що взяв на 3 місяці пограти за їхню команду.

Дуже допомагає той факт, що прийшли разом з Русиним – є з ким поговорити, тому що так було б нудно дуже. Удвох набагато легше. В команді є кілька хлопців російськомовних, тому ще легше. Не мувю по польску – не розумію поки нічого", – сказав Шабанов у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, орендна угода захисника Динамо з польським клубом спливає 30 червня 2021 року. Артем встиг зіграти за варшавську команду у 6 матчах (5 в Екстраклясі і 1 у Кубку Польщі). Результативними діями не відзначався.

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