"Не могу сказать, что этот трансфер – провальный": Кополовец назвал главную причину перехода Милевского в Минай
Спортивный директор Миная Михаил Кополовец поделился мыслями о роли Артема Милевского в закарпатском клубе.
"Переход Милевского в Минай? Это было решение клубного руководства. Это был скорее маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание к Минаю. Не могу сказать, что этот трансфер – провальный.
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Милевский очень ответственно относился к выполнению своих обязанностей, был примером для молодых партнеров и все же, не до конца была понятна его роль в команде. И годы брали свое, Артему уже сложно было претендовать на роль лидера в Минае", – отметил Кополовец в интервью meta-ratings.
Напомним, 36-летний Милевский присоединился к Минаю в зимнее трансферное окно. Ветеран провел 10 поединков в УПЛ, но без результативных действий.
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