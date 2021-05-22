"С Минаем окончательно вопрос еще не решен. Контракт пока не расторгнут, клуб еще не выполнил все обязательства, после чего мы подпишем бумаги. После отпуска, в июне, мы встретимся с Артемом и обсудим будущее. Были звонки от украинских клубов, из Беларуси и Азербайджана. Также есть к нему интерес со стороны кипрского клуба, который вышел в элитный дивизион.

Милевский погулял на свадьбе голкипера Миная – эффектный кадр

Важно понять, продолжит ли он карьеру дальше или займется другим направлением. Есть проекты, которыми мы занимаемся, есть проекты, в которые приглашают Артема. Мы встретимся и обсудим все это", – резюмировал Панков в интервью Мeta-ratings.

Напомним, 36-летний Милевский присоединился к Минаю в зимнее трансферное окно. Ветеран провел 10 поединков в УПЛ, но без результативных действий.

"Я кинув пити і займатися сексом – найгірші 20 хвилин мого життя": правила життя бомбардира-ловеласа Джорджа Беста