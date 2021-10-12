"Если откровенно, то мне не понравился проект Карпат – то, что они начали привозить легионеров, ставить их в основу для того, чтобы потом продать. В такой футбол я не хочу играть.

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Еще перед матчем против АФСК Киев мне сообщили, что нападающим в основе будет Икер Скотто, а я должен играть на другой позиции. Насколько я понял, Карпаты имеют свои планы, они хотят потом выгодно продать его и других легионеров.

Сказал, что просто не собираюсь участвовать в этих аферах и хочу играть на своей позиции, которую заслуживаю больше Икера. Считаю, что я выглядел лучше него. Но, как вы можете догадаться, тренеры ничего в этом не решали – все решало руководство клуба. Меня поставили в матче с АФСК Киев левым хавбеком, я сыграл только в первом тайме. Сказал откровенно, что на этой позиции нет желания играть", – признался Деда в интервью Спортивке.

Напомним, что в составе галицких Карпат выступают пять иностранцев – дуэты колумбийцев и аргентинцев, а также испанец.

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