"Якщо відверто, то мені не сподобався проект Карпат – те, що вони почали привозити легіонерів, ставити їх в основу для того, аби потім продати. У такий футбол я не хочу грати.

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Ще перед матчем проти АФСК Київ мені повідомили, що нападником в основі буде Ікер Скотто, а я маю грати на іншій позиції. Наскільки я зрозумів, Карпати мають свої плани, вони хочуть потім вигідно продати його та інших легіонерів.

Сказав, що просто не збираюсь брати участь у цих аферах і хочу грати на своїй позиції, яку заслуговую більше за Ікера. Вважаю, що я виглядав краще за нього. Але, як ви можете здогадатись, тренери нічого в цьому не вирішували – усе вирішувало керівництво клубу. Мене поставили в матчі з АФСК Київ лівим хавбеком, я зіграв лише в першому таймі. Сказав відверто, що на цій позиції не маю бажання грати", – зізнався Деда в інтерв'ю Спортивці.

Нагадаємо, що в складі галицьких Карпат виступають п'ять іноземців – дуети колумбійців і аргентинців, а також іспанець.

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