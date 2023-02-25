"Я знаю, что Роттердам – хороший город. У Фейеноорда хороший стадион, будет поддержка. О команде ничего сейчас не могу сказать, потому что не следил за ними. Но такие клубы из чемпионата Нидерландов всегда очень сильны.

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Фейеноорд всегда выступает в еврокубках, борется за чемпионство. Там как минимум хорошие молодые игроки. Клуб славится тем, что воспитывает их, а потом продает. Считаю, будет хорошая игра. Можно сказать, жеребьевкой доволен.

Я хотел Бетис, потому что это близко к моей семье. Возможно, еще Ференцварош, так думал. Не хотел Арсенал", – цитирует Степаненко пресс-служба "горняков".

Напомним, Шахтер драматично пробился в 1/8 финала Лиги Европы: в ответном матче с Ренном "горняки" сумели перевести игру в овертаймы на последней минуте благодаря автоголу соперника, а затем были лучшими в серии пенальти.

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