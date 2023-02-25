"Я знаю, що Роттердам – гарне місто. У Фейєнорда хороший стадіон, буде підтримка. Про команду нічого зараз не можу сказати, бо не стежив за ними. Але такі клуби з чемпіонату Нідерландів завжди дуже сильні.

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Фейєнорд завжди виступає в єврокубках, бореться за чемпіонство. Там як мінімум хороші молоді гравці. Клуб славиться тим, що виховує їх, а тоді продає. Вважаю, буде хороша гра. Можна сказати, жеребкуванням задоволений.

Я хотів Бетіс, тому що це близько до моєї родини. Можливо, ще Ференцварош, так думав. Не хотів Арсенал", – цитує Степаненка прес-служба "гірників".

Нагадаємо, Шахтар драматично пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи: у матчі-відповіді з Ренном "гірники" зуміли перевести гру в овертайми на останній хвилині завдяки автоголу суперника, а згодом були кращими у серії пенальті.

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