– Как прокомментируете жеребьевку и чего ожидаете от противостояния с Фейенордом?

– Первое чувство – едем в город, где все началось. Роттердам был точкой нашей свежей истории и пути. Там началась наша новая история, будет приятно вернуться в этот город. А команда у соперника – топ, в этом году Фейеноорд лидирует в чемпионате. Нет легких соперников, и мы уважаем оппонента. Нас ожидают тяжелые матчи, именно соперник будет фаворитом, но мы будем биться до конца и верить, что чудо может случиться еще раз.

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– Вы постоянно отмечаете, что именно соперники являются фаворитами в матчах с Шахтером. Такой подход помогает?

– Я бы так не сказал, ведь стоит посмотреть только на состав и стоимость футболистов соперника. Но лидеры не всегда выигрывают, хотя нам нужно реально оценивать положение дел. Вопрос в том, что на поле в течение 95 минут может произойти многое. Именно в день матча следует показать, что ты лучше. Это наша философия. Нужно идти от матча к матчу, чтобы невозможное стало возможным.

– Перед жеребьевкой делали прогнозы по поводу будущего соперника?

– Я вообще не хотел об этом думать. В такой ситуации только Бог решает твою судьбу, поэтому я даже не морочил себе голову. Фейеноорд мы восприняли как хорошего соперника, но ни один из возможных вариантов не был легким. К матчам с нидерландцами будем серьезно готовиться, но сейчас нас ждет игра против Миная, это наш ближайший приоритет.

Есть кадровые проблемы: из-за перебора карточек не сыграют Бондарь, Конопля и Михайличенко, очень важные для команды футболисты. Будет тяжело, но надеемся быстро восстановиться после матча с Ренном, ведь 120 минут после трех месяцев перерыва были для нас слишком энергозатратными. Нужно восстанавливаться и верить в свой путь к Будапешту, – цитирует Йовичевича сайт клуба .

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