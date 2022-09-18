"Не думаю, что он сможет повторить мое достижение на ЧМ": Саленко скептически отнесся к заявлениям своего сына
Известный украинский нападающий Олег Саленко объяснил, почему не верит в перспективы своего отпрыска побить голевой рекорд на Мундиале.
"Не думаю, что Роман сможет повторить мое достижение на чемпионате мира.
Сын Саленко пообещал повторить рекорд своего отца в составе сборной Украины
Такое на Мундиале может совершить только чистый нападающий – сейчас такой футбол. Мой сын играет в середине поля, иногда атакующего полузащитника", – сказал Саленко в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.
Напомним, на проходившем в США чемпионате мира 1994 года Олег Анатольевич в матче с Камеруном забил 5 голов, став обладателем "Золотой бутсы".
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