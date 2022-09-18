Відомий український нападник Олег Саленко пояснив, чому не вірить у перспективи свого нащадка побити гольовий рекорд на Мундіалі.

"Не думаю, що Роман зможе повторити моє досягнення на чемпіонаті світу.

Син Саленка пообіцяв повторити рекорд свого батька у складі збірної України

Таке на Мундіалі може зробити тільки чистий нападник – зараз такий футбол. Мій син грає у середині поля, іноді атакувального півзахисника", – сказав Саленко у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу 1994 року, який проходив у США, Олег Анатолійович у матчі з Камеруном забив 5 голів, ставши володарем "Золотої бутси".

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