"Не думаю, що він зможе повторити моє досягнення на чемпіонаті світу": Саленко скептично поставився до заяв свого сина
Відомий український нападник Олег Саленко пояснив, чому не вірить у перспективи свого нащадка побити гольовий рекорд на Мундіалі.
"Не думаю, що Роман зможе повторити моє досягнення на чемпіонаті світу.
Син Саленка пообіцяв повторити рекорд свого батька у складі збірної України
Таке на Мундіалі може зробити тільки чистий нападник – зараз такий футбол. Мій син грає у середині поля, іноді атакувального півзахисника", – сказав Саленко у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.
Нагадаємо, на чемпіонаті світу 1994 року, який проходив у США, Олег Анатолійович у матчі з Камеруном забив 5 голів, ставши володарем "Золотої бутси".
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