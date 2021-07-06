"Если условный Аякс сделает ему предложение, то я не думаю, что он будет заинтересован. Роман хочет проявить себя на более высоком уровне. Поэтому он внимательно следит за спортивным проектом: выбирает не только на основании того, что является финансово привлекательным.

Яремчук в Милан – итальянский клуб обозначил сумму, которую готов заплатить за форварда сборной Украины

Мы ожидаем за него приличную сумму. 15 миллионов евро? Мы надеемся на значительно большую компенсацию", – приводит слова Луважа Voetbalbelgie.

Напомним, ранее сообщалось, что Яремчуком интересуется Милан, Вест Хэм и Вольфсбург. В прошлом сезоне украинец провел 43 матча, отличился 23 голами и 8 ассистами.

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