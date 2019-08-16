"Назначение в Динамо стало для меня неожиданностью", – Евтушенко

Бывший игрок украинского гранда прокомментировал получение работы в тренерском штабе Алексея Михайличенко.

"Конечно, мое назначение стало неожиданностью. Такие вещи, как тренерские увольнения и назначения, всегда происходят неожиданно. Понятно, что заранее к этому никто не готовится.

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Начнем работать завтра (16 августа – прим.) У команды было два выходных дня после Брюгге. Завтра ребята соберутся, нас им представят, и мы приступаем к работе", – сказал Евтушенко в комментарии Сегодня.

Напомним, 61-летний специалист стал ассистентом Алексея Михайличенко, который сегодня официально получил должность главного тренера Динамо.

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