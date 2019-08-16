"Призначення в Динамо стало для мене несподіванкою", – Євтушенко

Колишній гравець українського гранда прокоментував отримання роботи у тренерському штабі Олексія Михайличенка.

"Звичайно, моє призначення стало несподіванкою. Такі речі, як тренерські звільнення і призначення, завжди відбуваються несподівано. Зрозуміло, що заздалегідь до цього ніхто не готується.

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Почнемо працювати завтра (16 серпня – прим.) У команди було два вихідні дні після Брюгге. Завтра хлопці зберуться, нас їм представлять, і ми приступаємо до роботи", – сказав Євтушенко в коментарі Сегодня.

Нагадаємо, 61-річний фахівець став асистентом Олексія Михайличенка, який сьогодні офіційно отримав посаду головного тренера Динамо.

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