Наставник сборной Сербии Крстаич уволен после разгромного поражения от Украины

Младен Крстаич больше не является главным тренером национальной сборной Сербии.

Футбольный союз Сербии решил прекратить сотрудничество с главным тренером Младеном Крстаичем, сообщает официальный сайт организации. Имя нового тренера пока не оглашается.

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Балканская команда под руководством 45-летнего тренера в отборе к Евро-2020 набрала 4 очка в 3-х стартовых турах. 7 июня сборная Сербии уступила Украине со счетом 5:0.

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Напомним, Крстаич стал ассистентом Славолюба Муслина в сборной Сербии весной 2016 года, а осенью 2017-го возглавил балканскую команду. Под его руководством Сербия пробилась в дивизион В Лиги наций.