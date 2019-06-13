toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНА U-20 - ЮЖНАЯ КОРЕЯ U-20

Наставник сборной Сербии Крстаич уволен после разгромного поражения от Украины

19:36 179 Читати українською
Наставник сборной Сербии Крстаич уволен после разгромного поражения от Украины
Младен Крстаич / Соцсети

Младен Крстаич больше не является главным тренером национальной сборной Сербии.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

Футбольный союз Сербии решил прекратить сотрудничество с главным тренером Младеном Крстаичем, сообщает официальный сайт организации. Имя нового тренера пока не оглашается.

УЕФА открыл дело против Украины по мотивам разгрома сербов

Балканская команда под руководством 45-летнего тренера в отборе к Евро-2020 набрала 4 очка в 3-х стартовых турах. 7 июня сборная Сербии уступила Украине со счетом 5:0.

Тренер сборной Черногории уволен из-за отказа играть против Косово – ему угрожали сербские радикалы

Напомним, Крстаич стал ассистентом Славолюба Муслина в сборной Сербии весной 2016 года, а осенью 2017-го возглавил балканскую команду. Под его руководством Сербия пробилась в дивизион В Лиги наций.

blog_ava
Коноплянка стоит первым в списке на выход из Шальке – Вагнер не сможет повлиять
11:02
610
Теги
Сербия Сербия Евро-2020 Младен Крстаич Младен Крстаич Украина - Сербия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
56
мин
Италия U-20
21:30
Эквадор U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук