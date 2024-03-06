"Способна ли моя команда победить Украину и, возможно, одержать победу в следующем матче?

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Я убежден, что да. Это будет нелегко, потому что у Украины есть индивидуально сильные футболисты. Это может помочь, но я считаю, что в таких играх важнее иметь крепкую и компактную команду, которая знает, чего хочет, от первой до последней минуты", – цитирует Милошевича официальный сайт Футбольного союза БиГ.

Напомним, поединок между Боснией и Украиной состоится 21 марта в городе Зеница на стадионе Билино Поле. Его победитель через 5 дней в финальном противостоянии плей-офф отбора на Евро-2024 дома сыграет против победителя пары Израиль – Исландия.

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