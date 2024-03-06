"Чи здатна моя команда перемогти Україну й, можливо, здобути перемогу в наступному матчі?

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Я переконаний, що так. Це буде нелегко, бо в України є індивідуально сильні футболісти. Це може допомогти, але я вважаю, що в таких іграх важливіше мати міцну й компактну команду, яка знає, чого хоче, від першої до останньої хвилини", – цитує Мілошевіча офіційний сайт Футбольного союзу БіГ.

Нагадаємо, поєдинок між Боснією і Україною відбудеться 21 березня в місті Зениця на стадіоні Біліно Поле. Його переможець через 5 днів у фінальному протистоянні плей-офф відбору на Євро-2024 вдома зіграє проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

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