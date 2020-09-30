"Футбол 24" сообщает, о чем писала экспертная блогосфера по мотивам матча раунда плей-офф Лиги чемпионов Динамо – Гент (3:0).

Луческу готовит команду к матчу с Гентом / Фото ФК Динамо

Это случилось! Впервые за последние четыре года киевское Динамо будет наслаждаться лучшей мелодией футбольной осени – гимном Лиги чемпионов. Гент в ответном матче разобрали на запчасти без труда, хотя и Бущана заставили изрядно потрудиться.

Динамо – Гент – 3:0 – видео голов и обзор матча

Эксперты в который раз прощают Луческу старые грешки, не обходят вниманием исторический успех Реброва с Ференцварошем и ожидают жеребьевки группового этапа. Не обошлось и без конспиративной версии относительно последних побед Динамо.

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Уже в дебюте Виталий Буяльский сотворил маленький шедевр, получив пас от Супряги. Журналист Футбол 24 и Gazeta.ua Сергей Тищенко тонко подметил, что они же открыли счет в Бельгии, только тогда Виталий пасовал, а Влад – забивал.

Телеведущий Евгений Зинченко – поклонник высокого искусства.

Архивариус Артур Валерко делится ассоциациями, которые ему навеяла пяточка от Буя.

Буя замахнувся на класиків https://t.co/ZsA7rSuhA3 #DKVGNT — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) September 29, 2020

Второй гол стал возможным благодаря очередному подарку от украинских легионеров Гента.

В перерыве скаут Алекс Великих уже не сомневался в общем успехе Динамо.

После матча Сергей Тищенко поблагодарил Луческу, но при этом сделал красивый реверанс в адрес бывшего наставника Динамо.

Простые истины от полтавского журналиста Станислава Майзуса.

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко ограничился короткой приветственной телеграммой.

Блогер Дмитрий Корнило построил крепкую логическую цепочку событий.

Яна Павлова, дочь корифея украинской тренерской школы Николая Павлова, уже потирает руки в ожидании жеребьевки группового этапа ЛЧ.

Кстати, вы в курсе, что там Динамо сможет пересечься с... Ференцварошем? Больше мыслей на тему – от обозревателя Трибуны Дмитрия Литвинова.

Продюсер, телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк желает Динамо не растерять удачу.

Журналист Gazeta.ua Роман Шахрай предусматривает эффектную ответку от Шахтера.

Пост журналиста издания Главком Ивана Вербицкого может кое-кому не понравиться.

Агент, менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло несколько разочарован игрой киевлян, но...

Окончательные итоги от Алекса Великих.

Вчерашний вечер глазами шутников с Брутального футбола.

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Динамо разгромило Гент и вышло в групповой этап ЛЧ впервые за 4 года – удивительный матч, 12 сейвов Бущана, гнев Луческу