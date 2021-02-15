Вингер итальянского Наполи Ирвинг Лосано не поможет команде в ближайших матчах Серии А и Лиги Европы.

Мексиканец получил травму в поединке чемпионата против Ювентуса, сообщает официальный сайт клуба.

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В понедельник Лосано прошел медобследование. Врачи диагностировали у крайнего нападающего травмы подколенного сухожилия. Ориентировочный срок восстановления Лосано – 1 месяц. Это означает, что вингер пропустит оба матча 1/16 финала Лиги Европы против испанской Гранады, а также поединки Серии А против Аталанты, Беневенто, Сассуоло и Болоньи.

В нынешнем сезоне Ирвинг Лосано провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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