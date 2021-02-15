Вінгер італійського Наполі Ірвінг Лосано не допоможе команді в найближчих матчах Серії А та Ліги Європи.

Мексиканець зазнав ушкодження у поєдинку чемпіонату проти Ювентуса, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У понеділок Лосано пройшов медобстеження. Лікарі діагностували в крайнього нападника травму підколінного сухожилля. Орієнтовний термін відновлення Лосано – 1 місяць. Це означає, що вінгер пропустить обидва матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти іспанської Гранади, а також поєдинки Серії А проти Аталанти, Беневенто, Сассуоло та Болоньї.

У нинішньому сезоні Ірвінг Лосано провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

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