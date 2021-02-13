Матч 22 тура Серии А Наполи – Ювентус стал знаковым для ведущих игроков команд.

Джорджо Кьеллини достиг двух гроссмейстерских показателей, сообщает Oрta. Защитник туринцев провел 400 матчей в Серии А (37 за Фиорентину плюс 363 за Ювентус), а также 500 раз вышел в стартовом составе "бьянконери" во всех турнирах.

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Праздник Кьеллини испортил Инсинье, который имел свой повод для гордости. Миниатюрный форвард стал лишь седьмым игроком и первым итальянцем, которому покорилась отметка в 100 голов за Наполи (среди избранных есть Диего Марадона со 115 точными ударами).

Добавим, что Наполи и Ювентус соседствуют в турнирной таблице чемпионата Италии – четвертое и третье место соответственно.

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