НАПК требует от директора ФФУ Продакшн предоставить информацию для выяснения возможных нарушений со стороны Павелко

Национальное агентство по предотвращению коррупции указывает, что ООО ФФУ Продакшн не предоставило информацию, которая нужна для выяснения обстоятельств возможных нарушений со стороны народного депутата и президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко.

Как сообщили в НАПК, 25 июля на своем заседании ведомство внесло предписание директору ООО ФФУ Продакшн Андрею Бондаренко в связи с невыполнением законных требований о предоставлении информации и документов, что является нарушением требований ч. 4 ст. 12 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

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"ООО ФФУ Продакшн не предоставило в полном объеме информацию и копии документов на запрос НАПК, направленный с целью выяснения изложенных в сообщении одной из общественных организаций обстоятельств относительно возможных нарушений народным депутатом Украины Андреем Павелко требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности", – сообщили в НАПК.

Согласно предписанию, НАПК требует предоставить запрашиваемую информацию и копии документов.

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В ведомстве напомнили, что его предписания являются обязательными к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную ст. 188-46 КУоАП (штраф от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, влекут за собой наложение штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан).

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