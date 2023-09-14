Евгений Исаенко прекратил сотрудничество с Динамо и попытается перезапустить свою карьеру в Первой лиге.

Когда-то перспективный форвард, который становился лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Украины, так и не сумел пробиться в главную команду Динамо. Аренды в Колос и Черноморец также не помогли Исаенко закрепиться на уровне УПЛ.

Металлист объявил о подписании экс-игрока Шахтера

Новым клубом Евгения стал Металлист. Клубы еще не объявили о переходе, но 23-летний игрок уже находится в заявке своей новой команды на официальном сайте ПФЛ. По информации Sport.ua, Исаенко присоединился к харьковчанам на правах свободного агента и подписал контракт на два сезона.

К слову, после реорганизации Металлист очень неудачно стартовал в Первой лиге. После шести сыгранных матчей харьковчане расположились на последнем месте группы А, имея всего четыре набранных очка.

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