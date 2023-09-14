Євген Ісаєнко припинив співпрацю з Динамо і спробує перезапустити свою кар'єру в Першій лізі.

Колись перспективний форвард, який ставав найкращим бомбардиром молодіжного чемпіонату України, так і не зумів пробитися в головну команду Динамо. Оренди в Колос і Чорноморець також не допомогли Ісаєнку закріпитися на рівні УПЛ.

Металіст оголосив про підписання екс-гравця Шахтаря

Новим клубом Євгена став Металіст. Клуби ще не оголосили про перехід, але 23-річний гравець вже є у заявці своєї нової команди на офіційному сайті ПФЛ. За інформацією Sport.ua, Ісаєнко приєднався до харків'ян на правах вільного агента й підписав контракт на два сезони.

До слова, після реорганізації Металіст дуже невдало стартував у Першій лізі. Після шести зіграних матчів харків'яни розташувалися на останньому місці групи А, маючи лише чотири набраних очки.

"На обличчі Девіча була б кров": починав у Динамо 90-х, береже реліквію Белькевича, викриває перевертня з Криму