Нант оперативно подыскал замену Доменеку – местная легенда с опытом работы в ПСЖ
Владелец французского Нанта Вальдемар Кита решился на вторую смену главного тренера в ходе сезона 2020/21.
Раймона Доменека на посту сменит Антуан Комбуаре, утверждает Ouest-France.
Доменек уволен Нантом после вылета из Кубка Франции
57-летний специалист находится в творческом отпуске с января 2020 года, когда был уволен Тулузой из-за неудовлетворительных результатов. Ранее Комбуаре также работал со Страсбуром, Валансьеном, Пари Сен-Жермен, аравийским Аль-Хилялем, Лансом, Генгамом и Дижоном. К его достижениям можно отнести триумф в Лиге 2 с Валансьеном в сезоне 2005/06 и Кубок Франции для ПСЖ в кампании 2009/10.
Уроженец Новой Каледонии Комбуаре карьеру игрока начал именно в Нанте, цвета которого защищал в 1983-1990 гг. С Божуара он переехал в ПСЖ, с которым стал чемпионом в 1994-м.
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