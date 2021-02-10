Раймона Доменека на посту сменит Антуан Комбуаре, утверждает Ouest-France.

Доменек уволен Нантом после вылета из Кубка Франции

57-летний специалист находится в творческом отпуске с января 2020 года, когда был уволен Тулузой из-за неудовлетворительных результатов. Ранее Комбуаре также работал со Страсбуром, Валансьеном, Пари Сен-Жермен, аравийским Аль-Хилялем, Лансом, Генгамом и Дижоном. К его достижениям можно отнести триумф в Лиге 2 с Валансьеном в сезоне 2005/06 и Кубок Франции для ПСЖ в кампании 2009/10.

Уроженец Новой Каледонии Комбуаре карьеру игрока начал именно в Нанте, цвета которого защищал в 1983-1990 гг. С Божуара он переехал в ПСЖ, с которым стал чемпионом в 1994-м.

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