69-летний специалист потерял работу после фиаско с Лансом (2:4) в Кубке Франции, утверждает AFP.

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Доменек возглавил Нант лишь в конце декабря и подписал контракт до конца сезона 2020/21. Под его руководством "канарейки" провели 8 матчей, не одержав ни одной победы. С Доменеком Нант только 4 поединка свел к ничьей, а еще четыре – проиграл.

К слову, в чемпионате Франции "канарейки" в данный момент занимают 18-е место, отставая от спасительной позиции на 3 пункта.

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