Раймона Доменека на посаді змінить Антуан Комбуаре, стверджує Ouest-France.

Доменек звільнений Нантом після вильоту з Кубка Франції

57-річний фахівець перебуває у творчій відпустці з січня 2020-го, коли був звільнений Тулузою через незадовільні результати. Раніше Комбуаре також працював із Страсбуром, Валансьєном, Парі Сен-Жермен, аравійським Аль-Хілялем, Лансом, Генгамом і Діжоном. До його досягнень можна зарахувати тріумф у Лізі 2 з Валансьєном у сезоні 2005/06 і Кубок Франції для ПСЖ у кампанії 2009/10.

Уродженець Нової Каледонії Комбуаре кар'єру гравця розпочав саме в Нанті, кольори якого захищав у 1983-1990 рр. Із Божуара він переїхав до ПСЖ, із яким став чемпіоном у 1994-му.

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