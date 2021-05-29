"В июне нас ждут интересные трансферы. Мы подписали обалденного центрального нападающего. Мы подписали двух бразильцев – полузащитников.

Ярославский признался, сколько вложил в Металлист за 7,5 лет правления

Когда я говорил, что нас ждет новая команда, это не значит, что те игроки, которые сегодня играют в Металле, будут заменены. Нет. Мы просто добавим классных футболистов к классным игрокам Металла.

И самое главное – нас ждет увлекательное путешествие уже не с Металлом, а с Металлистом. Лишь в одну команду мы верим, за нее всегда мы болеем", – сказал Ярославский в эфиреYouTube-канала ФК Металл.

Топ-10 Forbes, друзі з Росії, молода дружина і регбі: чим живе Олександр Ярославський