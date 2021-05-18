Перед завтраком Малдере вручили торт в виде футбольного поля со свечами, указывающими на возраст именинника, после чего тренера начали поздравлять с такой знаковой датой.

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Шевченко и Тассотти решили поздравить коллегу на итальянском языке. Александр Шовковский рассыпался в комплиментах Малдере: "Суперпрофессионал, прекрасный, ответственный человек, который знает, что он делает. Для меня большая честь работать вместе".

"Поздравляем Андреа Малдеру с днем ​​рождения, это мозг сборной Украины. Нам всем повезло, что он работает не в Милане, а в Украине", – добавил владелец Superior Golf & Spa Resort Юрий Сапронов – именно в его комплексе расположилась команда Шевченко на время финальной подготовки к Евро-2020.

Напомним, "сине-желтые" перед Евро-2020 проведут три товарищеских матча – с Бахрейном (23 мая в Харькове), с Северной Ирландией (3 июня в Днепре) и с Кипром (7 июня в Харькове).

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