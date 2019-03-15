Нагорняк: У збірної України U-19 одна з найсильніших груп в еліт-раунді Євро-2019

Головний тренер збірної України U-19 Сергій Нагорняк поділився очікуваннями від початку еліт-раунда Євро-2019.

"Фізично хлопці виглядають непогано, настрій у них хороший, що дуже важливо, тому основний акцент у роботі буде зроблено на тактичній підготовці.

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У плані організації італійці завжди були сильні. Але й бельгійці не подарунок, вони дуже дисципліновано діяли в товариському матчі проти французів. Серби теж виглядають непогано, що підтверджує вивчення цього суперника. У нас якщо й не група смерті, то одна з найсильніших в еліт-раунді. Але нічого, тим цікавіше буде зіграти з такими збірними.

Про суддівство я якось не замислювався. Усе може бути, але хочеться вірити, що турнір пройде на високому рівні в плані не тільки дій команд, але й роботи арбітрів", – цитує Нагорняка офіційний сайт ФФУ.

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