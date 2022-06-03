Как сообщает BILD, причина развода 34-летнего Юлиана Нагельсманна с супругой Вереной состоит в том, что они просто разошлись. Тренер "Баварии" уже выехал из общего дома в Химгау и ищет новое место для проживания в Мюнхене.

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У пары есть 7-летний сын и 2-летняя дочь. Ради благополучия детей родители собираются тесно согласовывать свои графики друг с другом. На вопрос BILD о причинах развода Юлиан и Верена отвечать не захотели.

Нагельсманн познакомился с ней ещё за школьной партой в Ландсберге-ам-Лехе, прожив вместе 15 лет. Тем не менее, пара расписалась аж в 2018 году, а во время работы Юлиана в Лейпциге в течение 2019-2021 годов Верена продолжала жить с детьми в Баварии.

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