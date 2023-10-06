Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров решил перевести из резервного списка в основной защитника СК Днепр-1 Александра Сватка, сообщает официальный сайт УАФ.

Ребров сделал замену в сборной Украины на матчи против Северной Македонии и Мальты

Таким образом, по состоянию на сегодня вызвано 26 исполнителей. Напомним, ранее наставник "сине-желтых" перевел из резерва в основную когорту Александра Пихаленка и довызвал Назария Русина вместо травмированных Виктора Цыганкова и Андрея Ярмоленко.

Напомним, национальная команда начнет свой сбор 8 октября в Праге. 14 октября "сине-желтые" будут принимать Северную Македонию, а 17 октября в гостях сыграют с Мальтой.

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