Директор ТК Футбол Александр Денисов похвалил фанатов сборной Украины за поддержку в матче против Германии (1:2), но все же нашел один повод для критики.

"Было здорово снова ощутить атмосферу матча сборной вместе с болельщиками на трибунах. И в конце матча особенно чувствовалась их поддержка. Одного не могу до сих пор понять. Откуда на стадионе взялись дудки? Казалось бы, такой нафталиновый пережиток прошлого эти дудки. И вдруг 2020 год снова удивляет.

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Если бы еще допустить гипотезу, что ты имеешь право снять маску, когда дуешь в дудку... Это конечно был бы крайний кретинизм, но хоть как-то понятен. А в субботу была совершенно непонятная эпидемия в виде наплыва дудок на Олимпийском. Друзья, сборная очень нуждается в вашей поддержке в матче с Испанией, в самом важном матче, поддержите ее эмоциями, голосами, песнями, гимном! А от дудок избавьтесь навсегда", – сказал Денисов в эфире Великого Футбола.

Напомним, во вторник (13 октября) сборная Украины перед родными фанатами встретится с Испанией, начало в 21:45.

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